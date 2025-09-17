ليبيا ترحب بخارطة الطريق لحل الأزمة في السويداء وتؤكد دعمها لوحدة سوريا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، ترحيبها باعتماد خارطة الطريق المتعلقة بحل الأزمة في محافظة السويداء السورية، معتبرة أنها “خطوة مهمة تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية وتكريس السلم الأهلي”.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر من طرابلس بتاريخ 17 سبتمبر 2025، موقف ليبيا “الثابت والداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”، مشددة على مساندتها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن ليبيا ترى في الاتفاق خطوة تسهم في تلبية تطلعات الشعب السوري “نحو الاستقرار والتنمية المستدامة في ظل دولة القانون والمؤسسات”.