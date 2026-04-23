ليبيا ترحب بدعوة أممية لتعزيز سلامة «الملاحة البحرية»

أعلن رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري المهندس محمد سالم السيوي ترحيبه بدعوة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو أنطونيو إلى وقف الهجمات التي تستهدف السفن، وذلك وفق ما نشرته المنظمة عبر صفحتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعرب السيوي عن تقديره لتفاعل المنظمة البحرية الدولية مع التقارير التي أعدتها المصلحة بشأن حادثة الناقلة أركتيك ميتاغاز، موضحًا أن التواصل مع المنظمة شمل تزويدها بكافة تفاصيل الحادث وتطوراته، إلى جانب رفع تقارير دورية وفق متطلبات مدونة التحقيق في الحوادث البحرية، بهدف توثيق الواقعة وتحليل أسبابها واستخلاص الدروس منها، بما يسهم في تطوير التشريعات البحرية.

وأشار رئيس المصلحة إلى أن المؤسسة تضطلع بدورها الكامل كسلطة بحرية في التعامل مع المنظمة البحرية الدولية، سواء بصفتها دولة علم أو دولة ساحلية أو دولة ميناء، مؤكدًا أن هذا الدور يعكس موقع ليبيا كركيزة أساسية في تنفيذ قواعد السلامة البحرية الدولية، وما يترتب عليه من التزامات قانونية وفنية بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضح السيوي أن مهام المصلحة تتجاوز الإبلاغ عن الحوادث، لتشمل تحليلها بشكل معمق واقتراح الحلول الفنية والقانونية المناسبة، إلى جانب رفع توصيات السلامة إلى المنظمة البحرية الدولية، بما يسهم في تعزيز قاعدة بياناتها وتبادل الخبرات الفنية بين الإدارات البحرية المختلفة.

وأكد في ختام تصريحه أن التزامات مصلحة الموانئ والنقل البحري لا تقتصر على الجوانب الإدارية، بل تمثل مسؤوليات قانونية وفنية جوهرية تهدف إلى حماية الأرواح في البحار والحفاظ على البيئة البحرية وضمان سلامة الملاحة، مشيرًا إلى أن التحقيق السليم في الحوادث البحرية وتحليلها يشكلان أساسًا لتطوير التشريعات ومنع تكرار الحوادث مستقبلًا.

تعمل المنظمة البحرية الدولية على تعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية على المستوى العالمي، من خلال وضع الأطر التنظيمية والتشريعات الدولية، في وقت تشهد فيه بعض الممرات البحرية تحديات متزايدة تتعلق بأمن السفن، الأمر الذي يدفع الدول الأعضاء إلى تكثيف التعاون وتبادل المعلومات بشأن الحوادث البحرية وتطوير آليات الوقاية والاستجابة.