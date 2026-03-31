ليبيا ترحب بـ«السفير الصيني الجديد» وتدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، لقاءً رسمياً مع ما شيوي ليانغ، سفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصين الشعبية الجديد المعين لدى ليبيا، بحضور الحسن محمد رابحة، مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بالوزارة.

ورحب وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، بالسفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، ومؤكداً حرص دولة ليبيا على تعزيز علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية وتطوير آفاق الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، تم مناقشة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي–الصيني إلى جمهورية الصين الشعبية، والتأكيد على أهمية وضع آليات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في دفع مسار التعاون بين البلدين نحو آفاق أوسع.

كما تناول الطرفان موضوع إعادة افتتاح القسم القنصلي بسفارة جمهورية الصين الشعبية في ليبيا، ما سيسهم في تسهيل حصول المواطنين الليبيين على التأشيرات والخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين.

وأكد الجانبان على تعزيز التشاور السياسي بين ليبيا والصين لتحقيق المصالح المشتركة، واتفقا على بدء الإجراءات للتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من كلا البلدين من شرط الحصول على تأشيرة الدخول، على أن يتم التحضير للتوقيع عبر القنوات الدبلوماسية.

كما بحث اللقاء سبل تعزيز التنسيق وتبادل الدعم بين البلدين في المحافل الدولية، بما يعكس مستوى العلاقات المتميزة ويجسد حرص الطرفين على دعم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية.