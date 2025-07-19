ليبيا ترحل 183 مصرياً بعد ضبطهم دون أوراق قانونية.. وإنقاذ 78 مهاجراً قبالة طبرق

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، السبت، ترحيل 183 مهاجراً مصرياً غير شرعي إلى بلادهم، بعد ضبطهم في مناطق مختلفة داخل الأراضي الليبية دون وثائق قانونية.

وأوضح الجهاز، في بيان عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن فرعه في منطقة البطنان نفذ عملية الترحيل الشاملة تنفيذاً لتعليمات الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين وترحيلهم إلى بلدانهم.

وأشار البيان إلى أن من بين المرحّلين، 38 مهاجراً تم ضبطهم عبر جهاز حرس الحدود والكتيبة 106، فيما تم ترحيل 145 آخرين عن طريق مركز الإيواء والترحيل في مدينة طبرق بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية.

وأكد الجهاز أن العملية تأتي في سياق جهود متواصلة لضبط وتنظيم الوجود الأجنبي داخل ليبيا، وفق ما تنص عليه القوانين المحلية.

وكان تمكنت قوات خفر السواحل الليبية، الجمعة، من إنقاذ 78 مهاجراً غير شرعي تعطّل قاربهم في عرض البحر شمال مدينة طبرق، أثناء محاولتهم التوجه نحو السواحل اليونانية.

وضمّت المجموعة التي تم إنقاذها مهاجرين من جنسيات متعددة، بينهم 17 مصرياً، و4 سودانيين، و40 بنغالياً، و17 باكستانياً. وقد جرى نقلهم إلى نقطة آمنة، حيث تلقوا الإسعافات والمساعدة اللازمة بعد عملية الإنقاذ.