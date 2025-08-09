ترحيب ليبي باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية ترحيبها الرسمي بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم بين البلدين، تعزز الأمن والاستقرار بما يخدم مصلحة شعبيهما ويسهم في تعزيز السلم في منطقة جنوب القوقاز.

وأكدت الوزارة تقديرها للجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية في تحقيق هذا الاتفاق التاريخي، مشيدة بالدور المهم الذي قامت به في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ مبدأ حل النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية.