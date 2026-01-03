ليبيا ترحّب بمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بمبادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، التي عقدت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، والتي جمعت المكونات اليمنية الجنوبية، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الخلافية وإيجاد حلول عادلة لها.

وأثنت الوزارة على الدور الإيجابي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في إتاحة المناخ المناسب للحوار وتوحيد الأطراف اليمنية على طاولة واحدة، مشيدة بجهود المملكة في معالجة القضايا الوطنية ودعم استقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة.

كما أكدت الوزارة دعمها الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، معربة عن تأييدها للمبادرات التي تسهم في الحفاظ على وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وفي ختام البيان، جددت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية موقفها الثابت في دعم الحلول السياسية والدعوة إلى تسوية النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو من خلال الحوار والتفاهم بين كافة الأطراف المعنية.