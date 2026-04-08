ليبيا ترحّل مجموعة من المواطنين السوريين

في إطار استمرار تنفيذ البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عن ترحيل مجموعة من المواطنين السوريين إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأوضحت الوزارة أن عملية الترحيل جرت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المهاجرين، مؤكدة التزامها الكامل بالمعايير القانونية والإنسانية في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة الداخلية – ليبيا الرامية إلى تنظيم حركة الهجرة وحماية الأمن القومي، في سياق برنامج وطني شامل يهدف إلى ضبط أوضاع المهاجرين غير النظاميين وضمان عودتهم إلى بلدانهم بأمان وسلاسة.

هذا وتعاني ليبيا من تدفق كبير للمهاجرين عبر طرق غير قانونية، ما دفع وزارة الداخلية إلى إطلاق برنامج وطني ينسق مع السلطات الأجنبية لضمان ترحيل المهاجرين بطريقة قانونية ومنظمة.

ويستهدف البرنامج بشكل رئيسي الأشخاص الذين انتهت إقاماتهم أو دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، مع ضمان حقوقهم الأساسية خلال إجراءات الترحيل.