ليبيا ترحّل 174 مهاجراً بنغلاديشيًّا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تنفيذ عملية ترحيل شملت 174 مهاجرًا من الجنسية البنغلاديشيّة عبر مطار بنينا الدولي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ضمن خطة السلطات الليبية لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية.

وذكر الجهاز أن عملية الترحيل نُفذت عبر فرع بنغازي الكبرى، بناءً على تعليمات رئيس الجهاز اللواء صلاح محمود الخفيفي، وفي إطار الإجراءات المعتمدة لتنظيم أوضاع المهاجرين داخل البلاد.

وتواصل السلطات الليبية تنفيذ حملات تستهدف ضبط أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وسط تنسيق مع منظمات دولية معنية بملف الهجرة، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة، التي تشارك في برامج العودة الطوعية والدعم الإنساني للمهاجرين.

ويعكس استمرار عمليات الترحيل حجم الضغوط التي تواجهها ليبيا باعتبارها إحدى أبرز نقاط العبور للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تعزيز الرقابة على الحدود ومراكز الإيواء وتنظيم حركة الهجرة داخل البلاد.

تشهد ليبيا منذ سنوات تدفقات متزايدة للمهاجرين القادمين من دول إفريقية وآسيوية، مستفيدين من موقع البلاد الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية.

وتعمل السلطات الليبية بالتعاون مع منظمات دولية على تنفيذ برامج للعودة الطوعية وترحيل المهاجرين غير النظاميين، بالتزامن مع مطالبات دولية متكررة بتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز وضمان المعايير الإنسانية للمهاجرين.