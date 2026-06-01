ليبيا ترصد تحركات سوق النفط العالمية.. اتجاهات صعودية في الأسواق

أصدرت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، نشرة أسبوعية ترصد اتجاهات أسعار النفط العالمية، حيث سجلت الأسواق خلال الفترة من 25 مايو إلى 31 مايو ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، نتيجة زيادة الطلب العالمي وتغيرات في مستويات الإنتاج.

وبحسب النشرة، سجل خام برنت متوسط سعر بلغ 96.09 دولاراً للبرميل، حيث تحرك بين 91.44 دولاراً كحد أدنى و100.73 دولاراً كحد أعلى خلال الفترة نفسها.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط متوسط سعر وصل إلى 90.53 دولاراً للبرميل، متراوحاً بين 86.35 دولاراً كأدنى مستوى و94.70 دولاراً كأعلى مستوى.

وفيما يتعلق بسلة خامات أوبك، بلغ متوسط السعر 106.10 دولارات للبرميل، مع تسجيل مستويات بين 104.82 دولاراً كحد أدنى و107.37 دولارات كحد أعلى، ما يعكس استمرار قوة الأسعار في السوق العالمية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وأرجعت النشرة ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع المخزونات العالمية، وتحسن توقعات الطلب، إضافة إلى استمرار قيود أو خفض الإنتاج لدى بعض الدول المنتجة، وهو ما ساهم في دعم الاتجاه الصعودي للأسعار.

هذا وتشهد أسواق النفط العالمية تقلبات مستمرة مرتبطة بعوامل العرض والطلب، إضافة إلى سياسات الإنتاج لدى كبار المنتجين.

وتأتي هذه النشرة ضمن المتابعة الدورية التي تقدمها وزارة النفط والغاز في ليبيا لرصد حركة الأسعار العالمية، في ظل تأثير مباشر لهذه التغيرات على أسواق الطاقة والإيرادات النفطية للدول المنتجة.