المفوضية تستأنف «المرحلة الثالثة» للانتخابات البلدية في الجنوب

تستأنف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم السبت، إجراء انتخابات المجالس البلدية في “المجموعة الثالثة”، حيث تفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين في 16 بلدية جنوب البلاد للمشاركة في اختيار ممثليهم المحليين.

وتأتي هذه الانتخابات في سياق استحقاق محلي مهم يُنظر إليه على أنه اختبار لقدرة المؤسسات الليبية على تنظيم انتخابات في ظل الانقسام السياسي القائم بين حكومتين تتنازعان السلطة، وتحت ظروف أمنية وإدارية معقدة.

وتُجرى الانتخابات في فترة زمنية محددة، حيث تبدأ عملية الاقتراع الساعة 09:00 صباحاً وتستمر حتى الساعة 06:00 مساءً، وسط استعدادات أمنية وميدانية مكثفة لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان مشاركتها الواسعة.