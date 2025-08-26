ليبيا تستشرف المستقبل.. إطلاق «رؤية 2050» بمشاركة واسعة من القطاعات

برعاية وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، احتضن مقر وزارة التخطيط بالعاصمة طرابلس صباح اليوم احتفالية رسمية لإطلاق مشروع “رؤية ليبيا 2050″، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، ونخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات.

وجرى افتتاح الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، في أجواء رسمية عكست أهمية الحدث والتطلعات نحو مستقبل وطني واعد.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير التخطيط أن المشروع يمثل خارطة طريق استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء مستقبل مزدهر وشامل للدولة الليبية، داعيًا إلى توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين كافة المؤسسات لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه على المدى الطويل. كما أشار إلى أن “رؤية ليبيا 2050” ستعتمد على أسس علمية وتشاركية لضمان استدامتها وفاعليتها.

من جهته، شدد وزير البيئة إبراهيم العربي على ضرورة تضمين القضايا البيئية في صميم الرؤية، معتبرًا أن التنمية المستدامة تبدأ من حماية البيئة وضمان توازنها.

بينما أكد وكيل وزارة الزراعة السيد محمد التريكي أهمية تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما قدّم الدكتور عيسى التويجر، رئيس اللجنة الفنية للمشروع، عرضًا مرئيًا مفصلًا تناول فيه أهم محاور الرؤية، ومراحل التنفيذ، والأهداف بعيدة المدى التي تسعى ليبيا إلى تحقيقها بحلول عام 2050.

واختُتمت الفعالية بجلسة حوار مفتوح، شارك فيها الحضور من مسؤولين وخبراء، تم خلالها تبادل الآراء والمقترحات، في خطوة تؤكد حرص وزارة التخطيط على تبني مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية في إعداد السياسات الوطنية المستقبلية.