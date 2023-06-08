ليبيا تستضيف الاجتماع 73 لمجلس وزراء العدل العرب

شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب خلال دورته 71 بالعاصمة المصرية القاهرة، بمقر جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء العدل العرب الأعضاء، وممثلي عن وزراء العدل بالدول العربية.

ونوقش خلال الاجتماع عدة مشاريع وقرارات كان على رأسها انتخاب رئيس للمكتب التنفيذي ونائبه، ومن ثم تم مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع.

وكان من أبرز محاور الاجتماع، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

هذا وأكدت الوزيرة في كلمة لها، بأن تعزيز التعاون العربي المشترك أمر أساسي لمكافحة هذه الظواهر، حيث تقدمت بنسخة من مشروع قانون تجريم خطاب الكراهية في ليبيا الذي أعدته وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، لإثراء ودعم المشروع العربي الموحد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وفي ختام أعمال الدورة 72 للمكتب التنفيذي، تقرر عقد الاجتماع القادم بالعاصمة طرابلس بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي.