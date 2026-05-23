ليبيا تستضيف مؤتمراً عربياً لـ«الادخار والثقافة المالية»

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن انطلاق أعمال المؤتمر العربي الخامس للادخار والثقافة المالية، المقرر عقده في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، تحت شعار “الذكاء المالي في عصر التقلبات”، وذلك برعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، وبالتعاون مع مؤسسة مينا موني – البحرين.

وأوضح المصرف أن المؤتمر سيجمع نخبة من صناع السياسات والخبراء والأكاديميين ورواد القطاع المالي من مختلف الدول العربية، إلى جانب مؤسسات دولية، لمناقشة قضايا الادخار، والثقافة المالية، والشمول المالي، وتعزيز الوعي المالي المستدام.

وأكد أن استضافة طرابلس لهذا الحدث يعكس مكانتها المتنامية كـ”عاصمة للثقافة المالية”، ويؤكد دور ليبيا المتصاعد في دعم الحوار الاقتصادي والمعرفي على المستوى العربي.

وبيّنت اللجنة المنظمة أن المشاركة في المؤتمر ستكون متاحة مجانًا أمام الجميع، في إطار تعزيز إتاحة المعرفة المالية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار الاقتصادي.

ويأتي هذا الحدث ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الوعي المالي وتطوير بيئة الثقافة الاقتصادية في البلاد، بما يواكب التحولات الإقليمية والدولية في القطاع المالي.