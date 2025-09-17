ليبيا تستضيف ورشة عمل لمكافحة الإرهاب ضمن مبادرة «5+5 دفاع»

انطلقت بمقر رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، أعمال ورشة العمل الثانية لمشروع مركز الخبراء لتعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك ضمن برنامج مبادرة “5+5 دفاع” لسنة 2025.

وشارك في الورشة ممثلو دول المبادرة من الجزائر، إيطاليا، مالطا، المغرب وتونس، إلى جانب البرتغال عبر المنصة الافتراضية، فيما تعذرت مشاركة فرنسا، موريتانيا، وإسبانيا.

وتناولت الورشة تحديث وثيقة البنود المرجعية وتطوير آليات التعاون، إلى جانب بحث فرص الشراكة مع منظمات دولية متخصصة. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام ليبيا بدعم التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب.