ليبيا تستعد لأكبر منتدى ومعرض لـ«الدفع الإلكتروني»

أعلن رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المهندس عصام العول، صباح السبت 9 مايو 2026، عن استكمال الاستعدادات المكثفة لإطلاق النسخة الثانية من منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني “إيبكس”، المزمع عقده خلال شهر يونيو القادم على أرض معرض طرابلس الدولي.

وأكّد العول، على هامش لقاء جمع عدداً من القيادات المصرفية، أن النسخة المقبلة ستشهد مشاركة واسعة من مؤسسات مصرفية وشركات تقنية محلية ودولية، في خطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والشمول المالي في ليبيا.

ويأتي تنظيم المنتدى برعاية ودعم محافظ مصرف ليبيا المركزي، وتحت إشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ليكون منصة تفاعلية تجمع صانعي القرار والخبراء في القطاع المالي والتقني، وتسلط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول الرقمية في مجال الدفع الإلكتروني.

وأشار العول إلى أن المنتدى يسعى إلى تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات التقنية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، بما يسهم في تطوير بنية تحتية مالية رقمية قوية تدعم الاقتصاد الوطني وتوسع الوصول إلى الخدمات المصرفية.

ويمثل “إيبكس” فرصة للقطاع المصرفي والشركات التقنية لعرض حلول الدفع الإلكتروني الجديدة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع توفير بيئة مناسبة لإطلاق مشاريع مشتركة واستكشاف الفرص الاستثمارية في ليبيا وخارجها.