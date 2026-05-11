الحكم المحلي تطلق حزمة «برامج تدريبية» في طرابلس

عقد منتدى عضوات المجالس البلدية اجتماعًا تحضيريًا في العاصمة طرابلس لبحث الترتيبات النهائية لإطلاق المعرض الإقليمي لمشاريع الأسر المنتجة، المقرر تنظيمه في شهر يونيو المقبل، ضمن جهود دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز دورها في التنمية المحلية.

وبحسب ما أفادت به وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، يأتي هذا التحرك ضمن رؤية مشتركة بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومنظمة ممكن، وبمشاركة مكاتب دعم وتمكين المرأة ومديرات مراكز التمكين في بلديات طرابلس الكبرى.

وناقش الاجتماع آليات تنظيم المعرض وتجهيز الأجنحة بما يضمن إبراز المشاريع النسائية بأفضل صورة، إلى جانب بحث دور الشركاء المحليين والدوليين في تقديم الخبرات اللازمة لتسويق المنتجات، ووضع خطة لربط المشاركات بشبكات الأعمال المحلية والدولية بما يعزز استدامة مشاريع الأسر المنتجة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على إبداعات الأسر المنتجة وإبراز الدور الريادي للمرأة في الاقتصاد المحلي، إلى جانب توفير منصة تسويقية مباشرة تربط المنتجين بالمستهلكين والمستثمرين.

وفي سياق متصل، نظم مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة ورشة عمل متخصصة بالتنسيق مع منظمة DRC حول برنامج تقديم الخدمات في البلديات، وذلك بمبنى ريادة الأعمال التابع لبلدية طرابلس المركز.

وهدفت الورشة إلى رفع كفاءة تقديم الخدمات داخل البلديات وتطوير آليات العمل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء البلدي.

وشارك في الورشة ممثلون عن بلديات طرابلس المركز وجنزور وعين زارة، إلى جانب موظفين من الإدارات والمكاتب المختصة وممثلين عن منظمات مجتمع مدني وجهات ذات علاقة، ضمن توجه لتعزيز الشراكات وتطوير العمل المشترك في الإدارة المحلية.

وفي إطار برنامج بناء القدرات، انطلق في طرابلس برنامج تدريبي متخصص في إدارة النفايات المنزلية، بإشراف مكتب التعاون الدولي وبمشاركة الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي وعدد من الشركاء الدوليين، ضمن مشروع تدعمه الأمم المتحدة ممثلة في مكتب خدمات المشاريع UNOPS وبرنامج UN-Habitat.

ويستهدف البرنامج، الممتد لخمسة أيام، رفع كفاءة العاملين في إدارات النفايات بثلاث بلديات في طرابلس الكبرى، إلى جانب مشاركة منظمات مجتمع مدني، بهدف توحيد آليات العمل وتحسين منظومة جمع ومعالجة النفايات.

ويتضمن البرنامج تدريبات عملية تشمل إعداد المسوحات الميدانية للنفايات وتحليل البيانات وإعداد مؤشرات دعم القرار، إضافة إلى تطوير خطط عمل محلية قابلة للتنفيذ بما يسهم في رفع كفاءة الفرز من المصدر وتحسين الأداء البيئي.

وفي جانب آخر، انطلقت دورة تدريبية بعنوان تمكين المرأة بمقر مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بمشاركة موظفات مكاتب دعم وتمكين المرأة في عدد من البلديات.

وتتناول الدورة محاور تتعلق بالإطار القانوني لتمكين المرأة، والتخطيط الاستراتيجي، وإعداد خطط العمل، إضافة إلى آليات المتابعة والتقييم ومهارات إعداد التقارير، بهدف رفع كفاءة الكوادر النسائية وتعزيز مشاركتهن في العمل البلدي.

كما شارك وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم في تسليم الدفعة الأولى من كوبونات أضاحي العيد المخصصة للأسر المحتاجة في بلديات الجبل الغربي، ضمن مبادرة حكومية تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود خلال عيد الأضحى.

وتتم عملية التوزيع بالتنسيق بين البلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب عبر وكالة الجهود التطوعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل منظم وشفاف داخل نطاق البلديات.