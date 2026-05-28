ليبيا تستعد لتصفيات إفريقيا لـ«الكرة الطائرة» في تونس

وجّه الاتحاد الليبي للكرة الطائرة خطابًا رسميًا إلى وزير الرياضة الليبي فؤاد برغش، طالب فيه بتوفير الدعم اللازم لمشاركة المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية في التصفيات الإفريقية المقبلة، المقرر إقامتها في مدينة قليبية التونسية خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو 2026.

وأعرب رئيس الاتحاد عدنان البكباك في خطابه عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة للرياضة الليبية بمختلف ألعابها، مؤكدًا أهمية هذا الدعم في تعزيز حضور المنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية.

وأوضح الاتحاد أن مشاركة المنتخب في تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة للبطولة الإفريقية للأمم تمثل محطة مهمة ضمن مسار المنافسة القارية، وتسهم في رفع مستوى الجاهزية للاستحقاقات المقبلة.

وأشار الخطاب إلى أن هذه المشاركة تتطلب توفير دعم مالي ولوجستي مناسب، بما يضمن إعدادًا جيدًا للمنتخب وتمكينه من الظهور بصورة تليق بالرياضة الليبية وتعكس تطورها على الساحة الإفريقية.

وأكد رئيس الاتحاد في ختام خطابه ثقته في استجابة وزارة الرياضة لهذا الطلب، بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية وتمثيل مشرف لليبيا في المحافل الرياضية القارية.

هذا وتولي الاتحادات الرياضية في ليبيا أهمية كبيرة للمشاركات الخارجية باعتبارها فرصة لاكتساب الخبرة ورفع مستوى التنافس، خاصة في الألعاب الجماعية مثل الكرة الطائرة الشاطئية التي تشهد تطورًا ملحوظًا على الصعيد الإفريقي، ما يجعل الدعم الحكومي عنصرًا أساسيًا لضمان الاستعداد الأمثل.