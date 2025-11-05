ليبيا تستعرض فرص تطوير صناعة النفط مع كبرى الشركات العالمية

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الشركات العالمية المشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، من بينها شركتا شِل وبيكر هيوز.

في مستهل الاجتماعات، التقى المهندس مسعود سليمان بممثلي شركة شِل، حيث جرى استعراض نشاطات الشركة ومشاريعها الحالية، إلى جانب بحث إمكانية مساهمتها في تطوير صناعة النفط والغاز في ليبيا.

وناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للشركة واستئناف أعمالها في ليبيا وفق اتفاقية التفاهم الموقعة بين الطرفين، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية لدعم الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها.

كما بحث سليمان مع وفد شركة بيكر هيوز أوجه التعاون والمشاريع القائمة، وفرص التوسع في قطاع الخدمات النفطية مستقبلاً. وأكد الطرفان على أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية وتطوير مجالات التعاون بما يسهم في دعم قطاع النفط وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة وتوسيع مجالات الاستثمار والتطوير التقني لدعم النهوض بالقطاع النفطي الليبي.

المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت يعقدان الاجتماع الفني للصناعات النفطية

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط الاجتماع الفني لإدارة الصناعات النفطية مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عبر الاتصال المرئي من مقر الشركة بالبريقة.

وناقش الاجتماع نشاطات شركة سرت خلال العام الحالي في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، والتصنيع، والصيانة، والمشاريع، إلى جانب استعراض الموقف المالي والميزانيات، والمشروعات الرأسمالية الجاري تنفيذها وتلك المنفذة سابقًا.

وأشاد مسؤولو المؤسسة بجهود إدارات وفرق الشركة في رفع جاهزية مصانع الميثانول للتشغيل، مؤكدين أهمية مواصلة العمل لتحقيق أهداف القطاع.

كما أشاد مدير عام إدارة الصناعات النفطية بالكفاءات الوطنية في شركة سرت، مشيدًا بإنجاز مشروع تركيب مسخن الغاز الطبيعي بمصنع الميثانول الثاني، الذي يُعد خطوة مهمة لدعم عمليات التشغيل بالمجمع الصناعي.

وحضر الاجتماع مسؤولو إدارة الصناعات النفطية بالمؤسسة، ورئيس لجنة إدارة شركة سرت المكلف، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمختصين من الجانبين.