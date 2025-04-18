 ليبيا تستعيد تمثالاً أثرياً من أمريكا

أثمرت جهود مصلحة الآثار الليبية “عن استعادة تمثال نادر نُهب من مدينة طلميثة خلال الحرب العالمية الثانية، وكان معروضًا في متحف كليفلاند للفنون بالولايات المتحدة”.

وبحسب المتحف الوطني الليبي، “التمثال، الذي يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد من العصر البطلمي، عاد إلى ليبيا بعد توقيع اتفاق رسمي في 17 أبريل 2025، بحضور ممثلين عن الجانبين الليبي والأمريكي”.

وتأتي هذه العملية “في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا والولايات المتحدة عام 2018، والخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والتي مكّنت من تسهيل التعاون بين البلدين لحماية التراث الليبي”.

كما أن “هذه الاستعادة تمثل انتصارًا حقيقيًا للدبلوماسية الثقافية، وتتويجًا لجهود المؤسسات الليبية المعنية، وعلى رأسها مصلحة الآثار، وزارة الخارجية، مكتب النائب العام، وديوان رئاسة الوزراء”.