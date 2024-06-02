ليبيا تستعيد موقعها كأكبر مورد نفطي لإيطاليا

استعادت ليبيا موقعها السابق كأكبر مورد نفطي إلى إيطاليا، وفق ما كشفَ موقع الطاقة الإيطالي.

وأوضحَ الموقع، أنَ ليبيا تمكنت من زيادةِ إنتاجها النفطي وعادت لمركزها كأكبر مورد لإيطاليا، وذلك بعد توقفٍ دام 10 سنوات.

تأتي هذه المعلومات في وقتٍ وصلت فيه ناقلة نفطية إلى ميناء الحريقة النفطي في طبرق، التابع لشركة الخليج العربي للنفط، وذلك لشحن مليون برميل من النفط الخام، متجهة إلى إيطاليا.

ونقل موقع أخبار ليبيا 24، عن مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، قوله أن الناقلة التي تحمل علم جزر المارشال، قدمت من إيطاليا وتعد الثالثة التي ترسو في ميناء الحريقة خلال شهر مايو الجاري.