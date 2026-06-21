ليبيا تستقبل فصل الصيف فلكياً.. تسجيل «أطول نهار وأقصر ليل» في العام

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اليوم الأحد، بدء فصل الصيف فلكيًا في ليبيا، بالتزامن مع حدوث الانقلاب الصيفي الذي يمثل البداية الرسمية للفصل في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأوضح المركز أن الانقلاب الصيفي وقع عند الساعة 10:24 صباحًا بتوقيت ليبيا، لتدخل البلاد فصل الصيف فلكيًا، والذي سيستمر لمدة 93 يومًا و15 ساعة و40 دقيقة تقريبًا.

ويُعد يوم الانقلاب الصيفي الأطول نهارًا والأقصر ليلًا خلال العام، إذ تبلغ الشمس أقصى ميل لها نحو الشمال، ما يؤدي إلى تسجيل ساعات النهار أعلى مستوياتها السنوية، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.

وأشار المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إلى أن ساعات النهار ستبدأ بالانخفاض تدريجيًا اعتبارًا من اليوم التالي للانقلاب الصيفي، ضمن دورة فلكية طبيعية تستمر حتى حلول الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي تتساوى فيه ساعات الليل والنهار إيذانًا ببدء فصل الخريف فلكيًا.

ووفقًا للمركز، فإن الانقلاب الصيفي يمثل اللحظة الفلكية التي تصل فيها الشمس إلى أقصى ميل لها نحو الشمال، متعامدةً على مدار السرطان، معلنةً بداية فصل الصيف فلكيًا في النصف الشمالي من الأرض. وفي هذا اليوم يبلغ النهار أطول مدة له خلال العام، بينما يسجل الليل أقصر فتراته.

ويُعد هذا الحدث الفلكي محطةً موسميةً مهمةً، إذ يشكل نقطة تحول في الدورة السنوية للفصول، وتبدأ معه التغيرات الطبيعية المرتبطة بفصل الصيف في دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

خلفية وسياق:

يحدث الانقلاب الصيفي مرةً واحدةً كل عام، عندما تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية في مسارها الظاهري، ويُنظر إليه باعتباره البداية الفلكية لفصل الصيف. ويعقب هذه الظاهرة تراجعٌ تدريجيٌ في ساعات النهار حتى موعد الاعتدال الخريفي، الذي يشهد تساوي ساعات الليل والنهار.