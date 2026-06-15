ليبيا تستقبل قادة التدريب الإفريقي في قطاع «النفط والطاقة»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وصول الوفود المشاركة في الملتقى الرابع لمسؤولي التدريب بمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (APPO)، والذي تستضيفه ليبيا خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق أعمال الملتقى في العاصمة طرابلس.

وأوضحت المؤسسة، في بيانٍ، أن اللجنة المنظمة التابعة لها والمشرفة على تنظيم النسخة الحالية من الملتقى، باشرت استقبال الوفود المشاركة التي بدأت بالتوافد إلى طرابلس، وفي مقدمتها الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول، تمهيدًا لانطلاق فعاليات الحدث.

وأكدت اللجنة المنظمة ترحيبها بالضيوف القادمين من الدول الأعضاء، مشيرةً إلى استكمال كافة الترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح الملتقى، الذي يعكس مكانة ليبيا ودورها في دعم مبادرات التعاون الأفريقي المشترك وتطوير الموارد البشرية في قطاع الطاقة.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الملتقى يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، بمشاركة مسؤولي التدريب والخبراء والمختصين من الدول الأعضاء في منظمة APPO، حيث سيناقش المشاركون آليات تطوير برامج التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال بناء القدرات، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع النفط والغاز والطاقة في القارة الأفريقية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن استضافة ليبيا لهذه النسخة من الملتقى تجسد حضورها الفاعل داخل المنظمات الإقليمية المتخصصة، وتعكس اهتمامها بتعزيز التعاون الأفريقي وتطوير الكفاءات البشرية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للنهوض بقطاع الطاقة.

هذا وتُعد منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (APPO) من أبرز المؤسسات المعنية بتعزيز التعاون بين الدول المنتجة للطاقة في القارة الأفريقية، وتولي أهمية خاصة لتطوير الكوادر البشرية وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية.

وتأتي استضافة ليبيا للملتقى في إطار جهودها لتعزيز حضورها داخل المؤسسات النفطية الأفريقية ودعم برامج بناء القدرات في قطاع الطاقة.