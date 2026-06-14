ليبيا تستقبل «مومياء تخرخوري» بعد ترميمها

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن مصلحة الآثار استقبلت مومياء تخرخوري، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها، وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء، وفق ما نُشر عبر صفحة حكومة الوحدة الوطنية.

وأكدت المصلحة أن عملية الاستلام جاءت بعد استكمال أعمال الترميم التي خضعت لها المومياء، في إطار الجهود الهادفة إلى الحفاظ على القطع الأثرية وصون التراث التاريخي.

ويأتي هذا التطور ضمن اهتمام الجهات المعنية في ليبيا بملف الآثار، حيث تمثل المومياوات والقطع الأثرية جزءاً من الذاكرة التاريخية الممتدة للبلاد، ما يجعل عمليات الترميم والحفظ خطوة أساسية لضمان استمرارها للأجيال القادمة.

وشهدت العملية متابعة رسمية من رئيس الوزراء، بحسب ما أظهره البث المباشر، في إطار الاهتمام الحكومي بملف التراث الثقافي والأثري.

وتعكس هذه الخطوة استمرار الجهود المؤسسية في ليبيا لإعادة تأهيل وصيانة المواقع والقطع الأثرية، بما يعزز حماية الموروث التاريخي ودعم عمل مصلحة الآثار في مهامها.