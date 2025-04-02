ليبيا تستنكر اقتحام «المسجد الأقصى»: نرفض هذه الانتهاكات السافرة

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، عن “إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه”، مؤكدة “رفضها القاطع لهذه الانتهاكات السافرة التي تمس حرمة المسجد الأقصى، والتي تعد انتهاكا صارحًا للمقدسات وحقوق العبادة”، ومؤكدة “أن هذه الأفعال الاستفزازية تشكل جريمة دولية تستوجب المحاسبة العاجلة”.



وأدانت الوزارة بشدة “استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنظمة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، ويُعد انتهاكا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني”، كما استنكرت الوزارة “استمرار قوات الاحتلال في استهداف المنظمات الأممية والإنسانية والعاملين فيها، وهو ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكدت الوزارة “رفضها القاطع للعدوان الإسرائيلي المتصاعد، الذي تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية”، داعية المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مرتكبيها، كما جددت دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة”.