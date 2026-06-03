ليبيا تستيقظ على هزة أرضية.. ارتدادات تصل لثلاث مدن ساحلية

سجلت محطات الرصد الزلزالي العالمية (EMSC) هزة أرضية فجر اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، عند الساعة 3:00 صباحًا بالتوقيت المحلي لليبيا، بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 10 كيلومترات، شمال شرق مدينة مصراتة.

وأوضح المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن مركز الهزة السطحي وقع في البحر المتوسط عند الإحداثيات (32.668 شمالًا – 15.379 شرقًا)، على بُعد نحو 42 كيلومترًا شمال شرق مصراتة، وحوالي 206 كيلومترات شمال شرق العاصمة طرابلس.

وأشار البيان إلى أن هذه المنطقة تُعد من المناطق ذات النشاط الزلزالي الملحوظ، نظرًا لوجود تصدعات أرضية نشطة تمتد عبر البحر المتوسط بمحاذاة السواحل الغربية لليبيا، وهي منطقة سبق أن شهدت هزات خفيفة ومتوسطة خلال السنوات الماضية.

كما ذكّر المركز بهزة سابقة وقعت في 10 يناير 2025 في الموقع نفسه تقريبًا قرب سواحل مصراتة، وبلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس الزلازل، ما يؤكد استمرار النشاط الزلزالي في هذه المنطقة البحرية.

وأكد البيان أن الهزة الأخيرة شعر بها عدد من سكان مدن مصراتة وزليتن والخمس، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

وكان أفاد سكان محليون في غرب ليبيا بأنهم شعروا باهتزاز خفيف استمر لثوانٍ معدودة، ما أثار حالة من القلق والاستفسار، قبل أن تتضح لاحقًا طبيعة الهزة ومصدرها البحري.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تُسجل أي بلاغات عن إصابات أو أضرار، فيما تستمر المتابعة من الجهات المختصة لرصد أي تطورات لاحقة.