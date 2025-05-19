ليبيا تسجل أكثر من 1.4 مليون برميل نفط وملياري قدم مكعب غاز خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم، إنتاج ليبيا من النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إنتاج النفط الخام 1,379,521 برميلاً، بينما وصلت كمية المكثفات إلى 41,533 برميلاً. أما الغاز الطبيعي فتم تسجيل إنتاج قدره 2.576 مليار قدم مكعب.

وتأتي هذه الأرقام في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الإنتاج النفطي وضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد، وسط متابعة دقيقة من المؤسسة الوطنية للنفط لكافة العمليات الإنتاجية.

هذا وتواصل ليبيا تعزيز إنتاجها من الموارد الهيدروكربونية في إطار مساعيها لاستقرار قطاع الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني، وتلعب المؤسسة الوطنية للنفط دوراً محورياً في مراقبة العمليات الإنتاجية وتحسين الكفاءة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع من حيث البنية التحتية والظروف الأمنية، ويعد استقرار معدلات الإنتاج مؤشراً إيجابياً على التزام الدولة بخططها الرامية لزيادة الصادرات وضمان انتظام الإمدادات في السوق المحلية والدولية.