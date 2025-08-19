ليبيا تسجل أولى انتصاراتها في «البطولة العربية للكرة الطائرة»

حقق المنتخب الوطني الليبي للكرة الطائرة تحت سن 19 عامًا فوزًا مستحقًا على نظيره المنتخب الأردني الشقيق، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية المقامة حاليًا.

يذكر أن البطولة العربية للكرة الطائرة تحت 19 عامًا هي بطولة إقليمية ينظمها الاتحاد العربي للكرة الطائرة، وتُقام كل عامين بمشاركة منتخبات عربية لفئة الشباب، بهدف تطوير المواهب وتعزيز التنافس الرياضي بين الدول العربية.

والنسخة الحالية (2025) تُقام في الأردن من 16 إلى 25 أغسطس، بمشاركة 10 منتخبات، من بينها ليبيا، مصر، الأردن، والسعودية، وتُعد محطة مهمة لإعداد لاعبي المستقبل في الكرة الطائرة العربية.