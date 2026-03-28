ليبيا تسجل رقماً قياسياً في أعداد المهاجرين «غير الشرعيين»

حذرت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير نقلته وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية، من اقتراب أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا من رقم قياسي تاريخي، وسط تزايد تدفقات الهجرة نحو وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأشار التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد وترجمت مضامينه، إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين المسجلين في ليبيا بلغ 939 ألفًا و638 شخصًا، ما يعزز موقع البلاد كمركز رئيسي لعبور المهاجرين، لا سيما القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وأضافت المنظمة أن هذه التدفقات شملت أيضًا مهاجرين من منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، ينتمون إلى 44 دولة مختلفة، وقد توزع هؤلاء على 100 بلدية و641 مجتمعًا محليًا في مختلف أنحاء ليبيا، وهو ما يعكس الانتشار الواسع والضغط المتنامي على البنية التحتية المحلية.

وبيّن التقرير أن العدد الأكبر من المهاجرين يتركز في غرب ليبيا، الذي يستضيف نحو 51% منهم، فيما يحتضن شرق البلاد 38%، مقابل 11% في الجنوب. ويعكس هذا التوزيع أهمية المناطق الساحلية والمراكز اللوجستية الداخلية الرئيسية في استقبال وتوجيه هذه التدفقات الكبيرة.

وأشار التقرير إلى أن التركيبة السكانية للمهاجرين غير الشرعيين تظهر غلبة واضحة للرجال البالغين بنسبة 79%، مقابل 11% للنساء و11% للقصر، سواء المصحوبين بذويهم أو غير المصحوبين، ما يسلط الضوء على أن الهجرة في ليبيا تهيمن عليها القوى العاملة الشابة.

ولفت التقرير إلى أن 77% من المهاجرين يعملون غالبًا في وظائف متدنية المهارة وفي ظروف عمل غير مستقرة، مع الإبلاغ عن صعوبات عدة، تشمل المشاكل الاقتصادية، ونقص الوثائق الرسمية، والتعرض للعنف، وصعوبة الحصول على الغذاء والماء، ما يجعل وضعهم الاجتماعي والاقتصادي هشًا للغاية.

يذكر أن ليبيا، منذ سنوات، أصبحت محطة رئيسية لعبور المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، خصوصًا عبر البحر المتوسط، بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

وأزمة الهجرة هناك تتفاقم مع ضعف الأمن وانتشار الجماعات المسلحة، ما يجعل المهاجرين عرضة للاستغلال والانتهاكات، كما أن التشريعات المحلية وضعف المراقبة الحدودية تزيد من صعوبة السيطرة على هذه التدفقات.

وتشير البيانات الدولية إلى أن أغلب المهاجرين في ليبيا يسعون للوصول إلى دول شمال المتوسط، مثل إيطاليا ومالطا، هربًا من النزاعات والفقر في بلدانهم، وهو ما يجعل ليبيا مركزًا لوجستيًا رئيسيًا وعبورًا إجباريًا قبل الوصول إلى أوروبا.