ليبيا تسجل مشاركة قياسية في «تحدي القراءة العربي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن عدد المسجلين في الموسم العاشر من مبادرة تحدي القراءة العربي في نسختها الثالثة داخل ليبيا بلغ أكثر من 57,000 طالب وطالبة، موزعين على مختلف مراقبات التربية والتعليم ضمن 10 مناطق تعليمية في البلاد.

وأكدت الوزارة أن المشاركة الكبيرة تعكس اهتمام المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور بدعم الأنشطة الثقافية التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على التفاعل مع المعرفة والانفتاح على مصادرها المختلفة.

ويأتي هذا الإقبال الواسع في إطار المشاركة المستمرة للطلبة الليبيين في المبادرة التي تُعد من أبرز البرامج العربية الهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة لدى النشء، وتوسيع مداركهم المعرفية، وتنمية مهاراتهم اللغوية والفكرية من خلال التنافس في قراءة وتلخيص الكتب.

ويُعد تحدي القراءة العربي أحد أهم المشاريع الثقافية على مستوى العالم العربي، حيث يواصل استقطاب ملايين الطلبة سنوياً في عدة دول، ضمن رؤية تهدف إلى ترسيخ عادة القراءة كنهج حياة.