ليبيا تسجّل أعلى إنتاج نفطي منذ 2013 وسط جهود التعافي الوطني

سجّل قطاع النفط اليوم أعلى معدلات إنتاج منذ عام 2013، في مؤشر يعكس نجاح خطط التعافي ورفع الكفاءة التي نفّذتها الكوادر الوطنية.

وأفاد تقرير رسمي أن متوسط الإنتاج اليومي لعام 2025 بلغ 1.374 مليون برميل يوميًا، فيما وصل الإنتاج التراكمي للسنة إلى 501 مليون برميل، ما يعكس استمرار العمل في ظروف معقدة وقدرة القطاع على النهوض متى توفرت الإرادة والدعم.

وأكدت إدارة القطاع أن هذه النتائج جاءت نتيجة جهود العاملين في الحقول والموانئ والإدارات بمختلف التخصصات، ووجّهت لهم تحية تقدير واعترافًا بدورهم في تحقيق هذه الإنجازات.