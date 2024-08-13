ليبيا تسمّي دبلوماسيين مصريين غير مرغوب بهم في البلاد!

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، “إن موظفين دبلوماسيين اثنين من البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في ليبيا، “غير مرغوب بهما” على الأراضي الليبية”.

وخاطبت الوزارة، سفارة مصر في طرابلس، وأبلغتها “باعتبار الموظفين الدبلوماسيين “المستشار والسكرتير الثاني في السفارة المصرية في طرابلس”، محمد الشربيني ومحمد حسني، غير مرغوب بهما”، وطالبت “بمغادرتهما الأراضي الليبية خلال 72 ساعة”.

هذا وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، أعربت “عن عميق استيائها ورفضها للتصرف الدبلوماسي الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية من خلال استقبالها بشكل رسمي لأجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي”.