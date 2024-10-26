ليبيا تشارك اجتماعات اللجنة الاقتصادية في إفريقيا

شارك نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية عضو اللجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة “أبوبكر الطرابلسي”، عبر تطبيق “Zoom“، في حوارات السياسات رفيعة المستوى “حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شمال أفريقيا ضمن اجتماعات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابع للأمم المتحدة”.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة مجموعة من القضايا المشتركة حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنويع الاقتصادي والشمولية بين الجنسين في شمال أفريقيا وكذلك دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في بناء القدرة على التكيف مع المناخ في شمال أفريقيا، كما تم مناقشة استراتيجية وسياسات تنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة الإقليمية، والتحديات والإدماج في سلاسل القيمة العالمية وفي أسواق شمال إفريقيا”.

وتأتي هذه المشاركة ضمن خطة وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، “لتعزيز دور ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يحقق التنمية المحلية المستدامة”.