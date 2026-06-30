ليبيا تشارك بأسبوع «مكافحة الإرهاب» في نيويورك

شاركت دولة ليبيا في فعاليات أسبوع مكافحة الإرهاب والمؤتمر رفيع المستوى لأجهزة مكافحة الإرهاب، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2026، وذلك برعاية الأمين العام للأمم المتحدة.

وترأس الوفد الليبي المشارك العميد أبوبكر علي أبوسوير، وضم في عضويته مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، واللواء محمد بشير صالح، إضافة إلى علاء الدين بن رجب ومحمد خالد.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود الأممية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية المتصاعدة على المستويين الإقليمي والدولي، وتطوير آليات التنسيق بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وتشكل المشاركة الليبية فرصة لعرض التجربة الوطنية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، واستعراض ما تحقق من تقدم في تطوير القدرات الأمنية وتحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات مع الوفود المشاركة وبحث سبل دعم البرامج المشتركة مع الأمم المتحدة.

كما تعكس هذه المشاركة التزام ليبيا بتعزيز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ودورها كطرف فاعل في الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة وتعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

ويأتي انعقاد أسبوع مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة ضمن الجهود الدولية المستمرة لمواجهة التنظيمات المتطرفة وتعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء.

وتشارك العديد من الدول في هذا الحدث السنوي لتبادل الخبرات واستعراض السياسات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب، في ظل تصاعد التحديات الأمنية العابرة للحدود.