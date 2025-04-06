ليبيا تشارك بأعمال «الاتحاد البرلماني الدولي» في أوزبكستان

شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي “رمضان شمبش، سلطنة المسماري، ربيعة أبو رأس”، في حفل افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 215 للمجلس الحاكم للاتحاد التي انطلقت يوم أمس السبت، في العاصمة الأوزبكية “طشقند” تحت عنوان “العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية”.

ويترأس وفد مجلس النواب “النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ويضم الوفد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل”.

الجدير بالذكر أن “أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 215 للمجلس الحاكم للاتحاد تستمر حتى التاسع من الشهر الجاري”.