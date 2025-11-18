ليبيا تشارك بأعمال «اللجنة الاقتصادية لشمال إفريقيا» لتعزيز الابتكار والموارد المحلية

شاركت دولة ليبيا في أعمال الدورة الأربعين للجنة الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء لشمال إفريقيا التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والتي عُقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025 تحت عنوان تعزيز تعبئة الموارد المحلية من خلال الابتكار والتكنولوجيا في شمال إفريقيا.

وبحسب وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، ترأس الوفد الليبي مستشارة الوزير ومدير مكتب التعاون الدولي شذر الصيد، إلى جانب مسؤول ملف اللجنة الاقتصادية لدول شمال إفريقيا بالوزارة عبدالله الجدي، بحضور ممثلي الدول السبع الأعضاء وعدد من المؤسسات الدولية والوطنية والخبراء والباحثين والقطاع الخاص.

وشملت أعمال الاجتماع مراجعة تقرير نشاط مكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لشمال إفريقيا وبرنامج عمله وتحديث أولوياته الاستراتيجية، إلى جانب مناقشة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وتبادل الخبرات وصياغة توصيات سياساتية لدعم الدول الأعضاء، مع اعتماد الأولويات الإستراتيجية لعام 2026.

وأكدت شذر الصيد أن ليبيا استفادت بشكل ملموس من برامج مكتب شمال إفريقيا، حيث تم تدريب 140 موظفًا من مصلحة الضرائب، إلى جانب تنظيم ورش عمل حول منطقة التجارة الحرة القارية بمشاركة مؤسسات حكومية، مصرف ليبيا المركزي، مصلحة الضرائب، وجهات تابعة للوزارة، والقطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز قدرات الدولة في ملفات الإصلاح الاقتصادي.

وسلط المشاركون الضوء على أهمية تعبئة الموارد المحلية بوصفها ركيزة أساسية للاستقلال الاقتصادي، من خلال تطوير الأنظمة الضريبية، ترشيد الإنفاق العام، ودعم الاحتياطي الاستراتيجي، بما يمكّن الدول من تمويل الخدمات العامة والاستثمارات دون الاعتماد على المساعدات أو الديون الخارجية، ويضمن تخطيطًا اقتصاديًا أكثر استقرارًا.