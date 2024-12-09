ليبيا تشارك بأعمال «اللجنة الدائمة للإعلام العربي» في الإمارات

شاركت ليبيا، ممثلة بالمدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للإعلام أحمد الغول، اليوم الاثنين، في أعمال الدورة العادية الـ102 للجنة الدائمة للإعلام العربي، التي انعقدت في قصر الإمارات بأبو ظبي، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس الإمارات للإعلام.

وركز الاجتماع على “تعزيز التعاون الإعلامي العربي عبر وضع استراتيجيات تسهم في بناء مستقبل مشرق للإعلام في المنطقة والعالم”.

كما شملت المناقشات “سبل تحسين الخطاب الإعلامي العربي حول القضية الفلسطينية، وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب، إضافة إلى مناقشة أعمال اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني ودور الإعلام في التصدي للإرهاب ونبذ العنف والكراهية”.

واستعرضت اللجنة “توصيات الفريق المكلف بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية، وناقشت سبل تطوير الإعلام البيئي والتربوي بما يواكب المتغيرات الراهنة”.

شاركت ليبيا، ممثلة بالمدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للإعلام أحمد الغول، اليوم الاثنين، في أعمال الدورة العادية الـ102… تم النشر بواسطة ‏إدارة الإعلام والاتصال الحكومي – ليبيا‏ في الاثنين، ٩ ديسمبر ٢٠٢٤