ليبيا تشارك بأعمال المجلس التنفيذي لـ«الألكسو» في تونس

شاركت دولة ليبيا، اليوم الجمعة، في أعمال الدورة الخاصة الخامسة عشرة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، التي انعقدت بمقر المنظمة في العاصمة التونسية، بحضور ممثلي الدول الأعضاء.

ومثّل ليبيا في هذه الدورة كل من وسام عبد الكبير الطاهر، الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم وعضو المجلس التنفيذي، والدكتور فيصل شلوف، المندوب الدائم لدى الألكسو، إلى جانب عبد الحميد شعبان الغراري، مدير مكتب الأمين العام للجنة الوطنية.

واستُهلت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة رئيس المجلس التنفيذي، ثم مداخلات ممثلي جامعة الدول العربية والأمانة العامة للمنظمة.

وناقش المجلس عددًا من البنود التنظيمية، أبرزها التعيينات في الوظائف القيادية داخل المنظمة، ومراجعة شؤون الإدارة والمالية.

كما شهدت الدورة تنظيم “اليوم الإعلامي” حول الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في الدول التي تعاني من النزاعات والأزمات والكوارث، وذلك تنفيذًا لمقررات المؤتمر العام في دورته السابعة والعشرين (جدة – مايو 2024)، والذي اعتمد إدراج هذا الموضوع كبند دائم على جدول أعمال المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، مع تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه القضايا وتنسيق جهود الدعم.

واختُتمت أعمال الدورة بالتأكيد على أهمية تعزيز دور الألكسو في الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول الأعضاء المتضررة من الأزمات، مع الدعوة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لضمان استمرارية التعليم وحماية التراث الثقافي في المنطقة.