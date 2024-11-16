ليبيا تشارك بأعمال مؤتمر دولي حول المشاكل الصحية بالعالم

شارك وفد ممثل عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، في أعمال “المؤتمر العاشر” الذي نظمته وزارة الصحة والمديرية العامة للاتحاد الأوروبي والعلاقات الخارجية ورئاسة المعاهد الصحية التركية (TÜSEB) تحت شعار “الصحة في الكوارث ومستقبل الصحة”.

ويعد المؤتمر العالمي الطبي التركي”، “منصة لتطوير حلول المشاكل الصحية على المستوى الدولي، فضلا عن كونه اجتماع علمي، وشارك العلماء ومديري الصحة وصانعي السياسات شاركوا رؤاهم وخبراتهم ومقترحات الحلول في المؤتمر”.