ليبيا تشارك بأعمال «مجلس جامعة الدول العربية» في مصر

وصل وفد دولة ليبيا، برئاسة وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، مساء امس إلى العاصمة المصرية القاهرة، “للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.

وتأتي هذه المشاركة” في إطار تعزيز التنسيق والتشاور العربي، في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وعلى هامش الزيارة، قام الطاهر الباعور “بجولة تفقدية لمقر بعثة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، والسفارة الليبية في القاهرة، حيث التقى أعضاء البعثة والموظفين، واطّلع على سير العمل والمهام الموكلة إليهم، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير الدبلوماسية وتقديم أفضل الخدمات للجالية الليبية”.

وتُعد هذه المشاركة “تأكيدًا على التزام ليبيا بمسؤولياتها ودورها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بما يعزز من استقرارها ووحدة صفّها”.