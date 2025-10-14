ليبيا تشارك بأعمال «مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب» في مصر

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبو بكر الكيلاني، نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، في الدورة الثانية والثمانين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وفي كلمتها، أكدت الكيلاني التزام ليبيا الكامل بدعم وتعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتنفيذ قرارات المجلس الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى البرامج التي تتبناها الوزارة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأثنت الكيلاني على التعاون مع الدول العربية في تبادل الخبرات، وأعلنت عن بدء تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032).

كما رحب المجلس بالاستراتيجية الوطنية الليبية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية للطفولة، التي تعتبر تجربة رائدة وتستحق أن تكون نموذجًا يُحتذى به في الدول الأعضاء.

في ختام كلمتها، أعربت الكيلاني عن إدانة ليبيا لما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من تهجير وقتل وتدمير للبنية التحتية، مشددة على وقوف ليبيا إلى جانب الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.