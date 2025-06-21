ليبيا تشارك بأعمال «منظمة التعاون الإسلامي» في تركيا

وصل مساء أمس الجمعة 20 يونيو 2025، إلى مدينة إسطنبول بتركيا وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، على رأس وفد من الوزارة، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة تحت شعار: “منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغيّر”.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الدولة الليبية على تعزيز حضورها في المنظمات الإقليمية والدولية، وتأكيد التزامها بدعم التعاون الإسلامي والتضامن بين الدول الأعضاء.

وعقب الوصول، شارك الباعور في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، الذي دعت إليه العراق على هامش المؤتمر، لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على كل من قطاع غزة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب بحث تداعيات هذا التصعيد على أمن واستقرار المنطقة.