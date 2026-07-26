ليبيا تشارك باجتماعات الاتحاد الأفريقي لبحث «الأمن والتنمية القارية»

وصل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الأحد 26 يوليو 2026، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بمقر الاتحاد الأفريقي.

ويرافق الباعور خلال مشاركته في الاجتماعات مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي علاء الدين التاجوري.

وكان في استقبال المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى الاتحاد الأفريقي أحمد آدم لين، إلى جانب عدد من ممثلي إدارة المراسم في وزارة الخارجية الإثيوبية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بمشاركة وزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء، عددًا من الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة، من بينها تعزيز العمل الأفريقي المشترك، ومتابعة تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي، إضافةً إلى بحث قضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة والتكامل القاري.

وتأتي مشاركة ليبيا في أعمال الدورة في إطار دعمها لجهود الاتحاد الأفريقي وتعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الأفريقية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات الاستقرار والتنمية في القارة.