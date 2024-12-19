ليبيا تشارك باجتماعات الاتحاد الإفريقي في تونس

شارك نائب الأمين العام للمجلس الأعلى لوزارة الإدارة المحلية بحكومة الوحدة الوطنية “أبوبكر الطرابلسي”، في اجتماعات الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول الخدمات العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، التي انعقدت بتونس بمشاركة ممثلي 45 دولة أفريقية.

وتناولت الاجتماعات، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام وتختتم غدا الجمعة، “مناقشة البرامج والمشاريع الخاصة بتعزيز اللامركزية، وتطوير الخدمات العامة، والتخطيط والتنمية الحضرية في القارة الأفريقية”.

وتركزت المحاور الرئيسية والمناقشات على “انتخاب أعضاء اللجنة الفنية المتخصصة للفترة 2025-2026 وفق الأقاليم الخمسة للقارة: شمال، غرب، شرق، جنوب، ووسط أفريقيا، كما تم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير سياسات الإدارة المحلية”.

وخلال اجتماعات لجنة اللامركزية والحكم المحلي تم “مناقشة المصادقة على الميثاق الأفريقي للامركزية والحكم والتنمية المحلية، دراسة برامج عمل اللجنة فيما يتعلق بالمؤتمرات الإقليمية وآليات التواصل لاستكمال الانضمام والمصادقة على الميثاق، وبحث النظام الأساسي للمجلس الأعلى للسلطات المحلية الأفريقية واعتماد الاحتفال باليوم الأفريقي للامركزية”.

وأكد نائب الأمين العام خلال الاجتماع ضرورة أن “تأخذ معايير الممارسات المثلى للميثاق الأفريقي اتجاهين هما تطوير السياسات وتنفيذها بفعالية، كما استعرض التجربة الليبية في تفعيل الإدارة المحلية من خلال تطبيق القانون رقم (59) بشأن الإدارة المحلية، وتطوير السياسات واللوائح، وتعزيز آليات التنفيذ، معربا عن استعداد وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لاستضافة الاحتفال باليوم الأفريقي للامركزية، الذي سيعقد كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء لتبادل التجارب وتقييم التقدم المحرز في اللامركزية على مستوى القارة، كما تم مناقشة تقييم مسار التقدم في مجال تقديم الخدمات وتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون عبر الحدود بين السلطات المحلية”.

هذا وشاركت وزارة الحكم المحلي في الجلسة الخاصة “بالتحضير لإعلان تونس، حيث نوقشت مخرجات اللجان الفرعية الثلاث (الخدمات العامة، التنمية الحضرية، واللامركزية والحكم المحلي)، ومن المقرر أن تعقد الجلسة الختامية يوم 20 ديسمبر الجاري، لاعتماد أعمال اللجنة الفنية المتخصصة من قبل معالي وزراء الحكم المحلي واللامركزية والداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي”.

شارك نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية السيد "أبوبكر الطرابلسي" في اجتماعات الدورة العادية الخامسة للجنة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي – ليبيا‏ في الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤