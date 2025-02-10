ليبيا تشارك باجتماعات «الاتحاد الإفريقي» حول «التنمية»

شاركت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المغتربين امحمد سعيد زيدان، في الاجتماع الوزاري الافتراضي الذي عُقد عبر تقنية الغرفة المغلقة، للجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن (C10)، بدعوة من الاتحاد الإفريقي، لمتابعة تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063.

وفي مداخلته، أكد زيدان، على “موقف دولة ليبيا الثابت بضرورة العمل على تحقيق تطلعات القارة الإفريقية في إنهاء الظلم التاريخي الواقع عليها فيما يخص تمثيلها في مجلس الأمن. كما شدد على أهمية الالتزام بما ورد في مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/557، والذي يؤكد أن عملية الإصلاح يجب أن تشمل الجوانب الخمسة الأساسية كما جدد التأكيد على ضرورة المحافظة على وحدة الموقف الإفريقي لضمان تحقيق إصلاح عادل وشامل يعكس تطلعات القارة”.

هذا وافتُتح الاجتماع بكلمة ألقاها مدير عام اللجنة الوطنية للتخطيط الاقتصادي بجمهورية ناميبيا، الذي ترأس أعمال الاجتماع.

وتركزت النقاشات “حول تقييم التنمية في مختلف المناطق الإفريقية، واستعراض تقرير اجتماع السفراء الذي عُقد خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2025، إضافة إلى مراجعة التوصيات بما يتماشى مع أهداف أجندة 2063 لتحقيق التنمية المستدامة في القارة”.

كما ناقش المشاركون “الخطة العشرية الثانية للفترة 2024-2033، والتي تهدف إلى تعزيز جهود التنمية والتكامل بين الدول الإفريقية لدعم مسيرة التنمية المستدامة في القارة”.