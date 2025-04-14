ليبيا تشارك باجتماعات «الاتحاد العربي للرياضة العسكرية» في قطر

بتكليف من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، واللجان المعاونة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة، اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، وبحضور ممثلى عدد (18) دولة عربية عضواً بالاتحاد العربي.

وتم خلال الاجتماع “اتخاد العديد من القرارات واللوائح التي تساهم في الرقي بالرياضة العربية، لتحقيق شعار الاتحاد (الإخوة عبر الرياضة)”.

كما تم أيضاً “إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد واللجان المعاونة له، حيث تم انتخاب من الوفد الليبي: العميد “عبدالناصر عون”- لعضوية المكتب التنفيذي، العميد “عبدالرزاق الشوشان”- لعضوية اللجنة الفنية، العميد ‘عبدالله الفيتوري” – لعضوية اللجنة الإعلامية.