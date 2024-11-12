ليبيا تشارك باجتماعات الجمعية العامة لـ«الانتربول» في بريطانيا

شارك وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة مدير إدارة الشؤون القانونية عبد الحميد التواتي، في اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول في دورتها الـ92، التي عُقدت في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة.

وخلال الجلسة الأولى “تم التصويت على اعتماد جدول الأعمال، وتضمّن البند الثاني تعيين لجنة قانونية متخصصة لدراسة مشاريع تعديل بعض مواد قوانين وأنظمة الإنتربول”.

وقد تم اختيار لواء “عبد الحميد التواتي” رئيساً لهذه اللجنة، بعد ترشيحه من قِبَل رئيس المنظمة وموافقة الدول الأعضاء.

وتُعد هذه المرة الأولى التي “يمثل فيها وفد ليبي لجنة بهذا المستوى، بمشاركة ممثلين من الكويت، صربيا، الولايات المتحدة، وعدد من المندوبين الأوروبيين في اللجنة التنفيذية”.

وفي سياق مهامه “عقد رئيس اللجنة اجتماعات مكثفة لدراسة المواد القانونية المقترح تعديلها من بعض الدول، حيث قدم الرأي القانوني بخصوص هذه التعديلات”.

وبحسب وزارة الداخلية، في نهاية الاجتماعات “تم إعداد تقرير نهائي وعرضه على الجمعية العامة خلال هذه الدورة”.