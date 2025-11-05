ليبيا تشارك باجتماعات «الكومسيك» في تركيا

شاركت دولة ليبيا في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، التي عُقدت في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2025، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبإدارة جلساتها من قبل نائب الرئيس جودت يلماز، وبمشاركة وزراء ووكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة من الدول الأعضاء.

ومثّل ليبيا في أعمال الدورة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، سهيل بوشيحة، حيث تناولت الاجتماعات متابعة تنفيذ استراتيجية الكومسيك وبرامج المنظمة لعام 2025، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل الإسلامي، والتجارة الإلكترونية، والرقمنة، والنقل، والسياحة، والأمن الغذائي، فضلاً عن متابعة برامج اعتماد معايير شهادة الحلال للمنتجات.

كما رحبت الدول الأعضاء خلال الدورة بعودة الجمهورية العربية السورية للمشاركة في أعمال المنظمة وأجهزتها، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو تعزيز التضامن والعمل المشترك بين الدول الأعضاء.

واختُتمت أعمال الدورة باعتماد البيان الختامي الذي أكد على أهمية توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الدول الإسلامية، ومواصلة الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بما يعزز النمو الشامل والاستقرار في الدول الأعضاء.