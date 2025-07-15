ليبيا تشارك باجتماعات «اللجنة العربية للاتصالات» في مصر

شاركت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في أعمال الدورة الـ55 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، التي انعقدت يومي 14 و15 يوليو الجاري بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في “القرية الذكية” بجمهورية مصر العربية.

ومثّل ليبيا في الاجتماع الدكتور عبدالقادر جمعة الزليطني، مدير الإدارة العامة لتطوير قطاع الاتصالات، إلى جانب نخبة من الخبراء العرب وممثلي منظمات إقليمية ودولية.

وأكدت الهيئة أن هذه المشاركة تأتي في إطار دعم الدور الليبي في تعزيز التعاون العربي المشترك بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في معالجة التحديات المشتركة وتنسيق الجهود للحد من الفجوة الرقمية بين الدول العربية.

وناقش المجتمعون عدة محاور تهدف إلى تحقيق تكامل رقمي إقليمي يُسهم في تعزيز موقع المنطقة العربية كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية، إلى جانب تعزيز دور المنظمات العربية في رسم السياسات الرقمية المستقبلية.