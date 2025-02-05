ليبيا تشارك باجتماعات «المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية» في طنجة

في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الإدارة المحلية والحوكمة اللامركزية، شاركت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، ممثلةً بنائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي”، في فعاليات الدورة الثانية والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية، التي انعقدت في مدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير 2025.

وجاءت هذه المشاركة في “سياق الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية لتطوير نظام الإدارة المحلية وتمكين البلديات من اختصاصاتها، حيث شهدت الفعاليات مناقشات موسعة حول آليات تعزيز التعاون بين ليبيا ومنظمة المدن العربية، وتوسيع نطاق الشراكة مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة”.

واستعرض الوفد الليبي خلال اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة المدن العربية “جهود حكومة الوحدة الوطنية في تطوير الإدارة المحلية، مع التركيز على تمكين البلديات وتعزيز دورها في التنمية المحلية، كما قدّمت وزارة الحكم المحلي ملفًا لاستضافة مدينة طرابلس للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة المدن العربية، إلى جانب اجتماع المجلس التنفيذي الثالث والستين، المقرر عقدهما في عام 2026، وتحصل على موافقة المجلس التنفيذي المنعقد”.

كما شهد الاجتماع “موافقة المجلس التنفيذي على اعتماد وتوقيع اتفاقية تعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية ومنظمة المدن العربية، بما يعزز آليات التشبيك مع المؤسسات التابعة للمنظمة والمنظمات الدولية الشريكة”.

هذا وتندرج هذه الخطوات “ضمن رؤية وزارة الحكم المحلي الاستراتيجية لتعزيز اللامركزية وتحقيق تنمية متوازنة، بما يرسخ مكانة ليبيا كشريك فاعل في محافل التعاون العربي والدولي. كما تعكس التزام الوزارة بدعم جهود البلديات في تقديم الخدمات وتعزيز التنمية المحلية، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والاستفادة من التجارب الناجحة، كما تؤكد ليبيا من خلال هذا الحدث حضورها الفاعل في منظمة المدن العربية، واضعةً الإدارة المحلية والتنمية المستدامة في صلب أجندتها الوطنية، بما يسهم في تحقيق التكامل والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للمدن والبلديات العربية”.

وزارة الحكم المحلي تشارك في الدورة الـ62 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية في طنجة في إطار تعزيز التعاون العربي… تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي – ليبيا‏ في الأربعاء، ٥ فبراير ٢٠٢٥