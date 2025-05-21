ليبيا تشارك باجتماعات «مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية» في الجزائر

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خالد المبروك، على رأس وفد من المختصين بالوزارة، في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، التي انطلقت بالعاصمة الجزائرية يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 20 و21 مايو 2025.

وشهدت مراسم الافتتاح حضور رئيس مجلس الوزراء الجزائري، إلى جانب الوفود الرسمية لـ57 دولة عضو بمجموعة البنك، من بينها وزراء مالية الدول الأعضاء، إضافة إلى كبار مسؤولي البنك الإسلامي للتنمية، وممثلي مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وخبراء في مجالات التمويل التنموي من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الجلسة العامة الأولى لمجلس المحافظين، شارك الدكتور خالد المبروك في مناقشة واعتماد عدد من القرارات، شملت التقارير السنوية للمؤسسات التابعة للمجموعة، القوائم المالية، وتقارير المراجعين الخارجيين.

كما ناقش الحاضرون موضوعات رئيسية تمس التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء، ومنها الإطار الاستراتيجي العشري 2026 – 2036، وآلية التمويل الميسر للدول الأقل نموًا.

وتناولت الاجتماعات قضايا ذات أولوية تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة ودفع عجلة التنمية المستدامة.